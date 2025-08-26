3018-сильный китайский гиперкар установил рекорд скорости для электромобилей

Китайский концерн BYD объявил, что её электрический гиперкар Yangwang U9 установил новый рекорд скорости для электромобилей. Заезды состоялись 8 августа на немецкой трассе в Папенбурге, где Yangwang U9 развил 472,41 км/ч. Предыдущий рекорд был установлен ранее в этом году на Rimac Nevera R и составлял 431,45 км/ч.

Отмечается, что китайский суперкар в Папенбурге был в трековой комплектации Track Edition. Он построен на той же архитектуре, что и серийный Yangwang U9, однако приводится в движение иными электромоторами, в сумме развивающими 2220 кВт (3018 л. с.). Для сравнения, мощность серийного Yangwang U9 более чем вдвое ниже — 960 кВт (1305 л. с.).

Yangwang U9 Track Edition в Папенбурге Фото: BYD

Электромобиль Yangwang U9 создан Вольфгангом Эггером, ранее работавшим в Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Автомобиль впервые был представлен в 2023 году, а его серийное производство началось в 2024-м. Суперкар оснащается четырьмя электромоторами и в серийном исполнении разгоняется до 100 км/ч за 2,36 секунды.

