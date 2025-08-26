Скидки
Компания «Росгонки» требует у Ф-1 почти $ 70 млн из-за отмены ГП России — The Telegraph

Компания «Росгонки» направила иск в Высокий суд Лондона (Великобритания) по вопросу взыскания с руководства Формулы-1 долга из-за отмены российского этапа чемпионата. Об этом информирует The Telegraph.

По сведениям источника, российская сторона требует £ 50 млн (около $ 67,5 млн).

Напомним, руководство Формулы-1 разорвало контракт на проведение Гран-при России в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Этап в Сочи проводился ежегодно с 2014 по 2021 год.

Ранее американская команда Формулы-1 «Кадиллак» назвала пару пилотов на сезон-2026.

