Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с «Кадиллаком»

Двукратный вице-чемпион Формулы-1 финн Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с американской командой «Кадиллак».

«С момента начала общения с «Кадиллаком» я почувствовал нечто особенное — амбициозное, но в то же время реалистичное. Это не просто гоночный проект, это долгосрочное видение. Не каждый день выпадает возможность присоединиться к чему-то, создаваемому с нуля, и помочь этому стать частью стартовой решётки Формулы-1.

Я имел честь работать с лучшими командами в мире, тот же профессионализм и стремление к успеху я вижу здесь. Это культовый бренд с большим наследим в американском автоспорте, и для меня невероятно важно стать часть истории его прихода на арену Формулы-1», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кадиллака».