Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадиллак» раскрыл, по кому из пилотов у команды были сомнения — по Пересу или по Боттасу

«Кадиллак» раскрыл, по кому из пилотов у команды были сомнения — по Пересу или по Боттасу
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор команды Формулы-1 «Кадиллак» Дэн Таурисс дал комментарий по поводу решения подписать контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

«Конечно, мы провели множество бесед, ведь Серхио отсутствовал целый год. Валттери Боттас же появлялся на трассе каждый уикенд. Так что нам было важно понимать позицию Серхио по нашему проекту и его желание вернуться в Формулу-1. Но мы не могли бы быть более довольны его реакцией. У нас были вопросы. Мы скептически относились к некоторым моментам, но он дал ответы на все наши вопросы», — приводит слова Таурисса The Race.

Также Дэн добавил, что «Кадиллак» связывался с бывшей командой Переса «Ред Булл», чтобы уточнить ряд моментов по гонщику.

Материалы по теме
Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с «Кадиллаком»

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android