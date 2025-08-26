«Кадиллак» раскрыл, по кому из пилотов у команды были сомнения — по Пересу или по Боттасу

Генеральный директор команды Формулы-1 «Кадиллак» Дэн Таурисс дал комментарий по поводу решения подписать контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

«Конечно, мы провели множество бесед, ведь Серхио отсутствовал целый год. Валттери Боттас же появлялся на трассе каждый уикенд. Так что нам было важно понимать позицию Серхио по нашему проекту и его желание вернуться в Формулу-1. Но мы не могли бы быть более довольны его реакцией. У нас были вопросы. Мы скептически относились к некоторым моментам, но он дал ответы на все наши вопросы», — приводит слова Таурисса The Race.

Также Дэн добавил, что «Кадиллак» связывался с бывшей командой Переса «Ред Булл», чтобы уточнить ряд моментов по гонщику.

Фанаты Переса скандируют имя пилота на презентации «Кадиллака»: