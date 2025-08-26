Скидки
«Кадиллак» отреагировал на слух о переговорах с Кристианом Хорнером

«Кадиллак» отреагировал на слух о переговорах с Кристианом Хорнером
Дэн Таурисс, глава компании TWG Motorsport, управляющей командой Формулы-1 «Кадиллак», прокомментировал слухи о переговорах с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Никаких переговоров с Кристианом Хорнером не было, планов этого делать нет. Поэтому я хотел бы официально опровергнуть этот слух. Наши поддержка и вера на 100% сосредоточены на Грэме Лоудоне», — приводит слова Таурисса издание The Race.

Кристиану Хорнеру 51 год. Британец возглавлял «Ред Булл» с 2005 по 2025 год. За это время команда завоевала восемь мировых титулов и шесть Кубков конструкторов.

