«Ред Булл» отрицает интерес к Палоу, назван вероятный вариант для Алекса — F1 Insider

Слухи о переходе четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу в «Ред Булл» не соответствуют действительности. Как сообщает F1 Insider, команда не рассматривала испанца в качестве напарника Макса Ферстаппена, а информация об интересе появилась по инициативе менеджера гонщика Даниэле Аудетто.

По информации издания, интерес к Палоу действительно может исходить от «Альпин». В команде ищут замену Франко Колапинто на 2026 год. Руководитель коллектива Флавио Бриаторе поддерживает тесные контакты с Фернандо Алонсо, который остаётся наставником Палоу.

Алекс Палоу в последние годы доминирует в IndyCar, выиграв чемпионаты 2021, 2023, 2024 и 2025 годов, а в нынешнем сезоне добавил к достижениям победу в «Инди-500». Попытка перейти в Формулу-1 через «Макларен» в 2022 году закончилась юридическим конфликтом, после чего он остался в «Чип Ганасси Рейсинг». Несмотря на слухи о «Ред Булл», более вероятным вариантом выглядит «Альпин», где с 2026 года будут использовать моторы «Мерседес», что может сделать проект привлекательнее для испанца.

