BMW показала обновлённый гиперкар для гонок на выносливость

В 2026 году гоночный прототип BMW M Hybrid V8 выйдет на трассы FIA World Endurance Championship (WEC) и IMSA WeatherTech SportsCar Championship в обновлённом дизайне. Основные изменения касаются аэродинамики передней части кузова, включая уменьшенные «ноздри» решётки радиатора и модернизированный сплиттер.

«С момента выхода BMW M Hybrid V8 на трассы IMSA в 2023 году и WEC в 2024 году мы получили большой объём данных. Теперь пришло время для версии с улучшенной аэродинамикой. Мы уверены, что эти изменения помогут машине стабильнее выступать на всех типах трасс и приблизят нас к борьбе за лидерство», — приводит слова руководителя BMW M Motorsport Андреаса Рооса пресс-служба BMW Group.

Разработкой обновлённых аэродинамических элементов занимались инженеры BMW M Motorsport совместно с партнёром по шасси Dallara. После серии закрытых тестов первый публичный выезд модернизированного прототипа состоится в США — сразу после гонки WEC Lone Star Le Mans в Остине. При условии финальной омологации дебют в соревнованиях ожидается на суточном марафоне «24 часа Дайтоны» в январе 2026 года.

BMW M Hybrid V8 — гоночный прототип категории LMDh, выступающий в чемпионатах FIA WEC и IMSA. Машина оснащена гибридной силовой установкой с V8-двигателем и построена на базе шасси Dallara. В соревнованиях участвует с 2023 года.

