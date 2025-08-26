Mercedes-Benz Айртона Сенны с автографом Ники Лауды выставлен на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 11 ноября в Лондоне, выставлен Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 1985 года выпуска. Этот автомобиль примечателен тем, что на нём ездил легендарный Айртон Сенна, а в 2016 году в дни Гран-при Австралии Формулы-1 автограф на нём оставил не менее выдающийся чемпион «Больших призов» Ники Лауда.

Mercedes-Benz 190 был представлен в 1982 году в Париже, а годом позднее во Франкфурте дебютировала более мощная версия модели — 190 E 2.3-16. Она оснащалась 2,3-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем мощностью 136 кВт (185 л. с.) и разгонялась до 100 км/ч быстрее чем за 8 секунд. Максимальная скорость автомобиля — 230 км/ч.

Для продвижения модели в Mercedes-Benz подготовили 20 экземпляров 190 E 2.3-16 для Гонки чемпионов на «Нюрбургринге», состоявшейся в 1984 году. Среди участников было множество пилотов Формулы-1, включая Ники Лауду, Джеймса Ханта, Алена Проста и Стирлинга Мосса, а победу одержал дебютант сезона-1984 Айртон Сенна.

Именно в тот день бразилец захотел приобрести себе такую машину и в октябре 1985 года купил себе Mercedes-Benz 190 E 2.3-16. Сенна проездил на этом автомобиле более двух лет и проехал на нём порядка 40 тыс. км, а затем продал новому владельцу.

Автограф Лауды на Mercedes-Benz Сенны Фото: RM Sotheby's

В 1996 году автомобиль обратно выкупила Mercedes-Benz, а в 2016-м компания привезла его на Гран-при Австралии в Мельбурне, где автограф на панели моторного отсека оставил тогдашний неисполнительный председатель заводской команды немецкого концерна Ники Лауда. Ожидаемая стоимость лота — £ 220-250 тыс. ($ 296-337 тыс.).