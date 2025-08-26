Бакстон: Перес и Боттас станут идеальным дуэтом для «Кадиллака» в Ф-1

Комментатор Уилл Бакстон высказался о составе команды «Кадиллак», которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году. По его словам, выбор Серхио Переса и Валттери Боттаса станет прочной основой для старта нового проекта.

«Эпичное объявление. И идеальный состав. Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории Ф-1. Поистине лучшая основа для первого сезона «Кадиллака», — написал журналист на своей странице в социальной сети.

С 2021 по 2024 год Серхио Перес выступал за «Ред Булл», в составе команды выиграл пять гонок. Также он представлял команды «Кик-Заубер», «Макларен», «Форс Индия», «Рейсинг Поинт». Валттери Боттас является двукратным вице-чемпионом (2019, 2020) Формулы-1 в составе «Мерседес». Американский производитель «Кадиллак» планирует выйти в Формулу-1 в 2026 году, когда вступят в силу новые технические регламенты.