Дуэт гонщиков «Кадиллака» стал самым возрастным из действующих в Формуле-1

Среди всех дуэтов пилотов Формулы-1, которые выступают в сезоне-2025, пара пилотов «Кадиллака», которая присоединится к пелотону в 2026-м, является самой возрастной. Валттери Боттас и Серхио Перес в сумме имеют 71 год. В противоположности им самая молодая пара представлена в «Рейсинг Буллз» — их общий возраст составляет 43 года.

В сезоне 2026 года составы команд могут измениться, и в некоторых коллективах пока нет подтверждённых пилотов. Сейчас общие возраста дуэтов распределены следующим образом:

«Астон Мартин» — 70 лет;

«Феррари» — 67 лет;

«Уильямс» — 59 лет;

«Ауди» («Кик-Заубер») — 58 лет;

«Ред Булл» — 52 года;

«Альпин» — 51 год;

«Макларен» — 49 лет;

«Хаас» — 47 лет;

«Мерседес» — 46 лет.

Таким образом, разница между самой молодой и самой опытной парой составляет почти 30 лет.