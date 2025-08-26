Дуэт гонщиков «Кадиллака» стал самым возрастным из действующих в Формуле-1
Среди всех дуэтов пилотов Формулы-1, которые выступают в сезоне-2025, пара пилотов «Кадиллака», которая присоединится к пелотону в 2026-м, является самой возрастной. Валттери Боттас и Серхио Перес в сумме имеют 71 год. В противоположности им самая молодая пара представлена в «Рейсинг Буллз» — их общий возраст составляет 43 года.
В сезоне 2026 года составы команд могут измениться, и в некоторых коллективах пока нет подтверждённых пилотов. Сейчас общие возраста дуэтов распределены следующим образом:
- «Астон Мартин» — 70 лет;
- «Феррари» — 67 лет;
- «Уильямс» — 59 лет;
- «Ауди» («Кик-Заубер») — 58 лет;
- «Ред Булл» — 52 года;
- «Альпин» — 51 год;
- «Макларен» — 49 лет;
- «Хаас» — 47 лет;
- «Мерседес» — 46 лет.
Таким образом, разница между самой молодой и самой опытной парой составляет почти 30 лет.
