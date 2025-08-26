Мартин Брандл: «Кадиллак» не может позволить себе новичков

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал состав новой команды «Кадиллак», которая в дебютном сезоне сделала ставку на Серхио Переса и Валттери Боттаса.

«Прекрасный состав. Команде нужны опыт и направление в первый год, она не может позволить себе новичков, которые будут повреждать болиды, когда ресурсы окажутся на пределе. Вероятно, придётся смириться с разочарованиями на первых стадиях, пока команда набирает ход, особенно в свете столь радикального изменения регламента», – написал Брандл на своей странице в социальной сети.

Американский автопроизводитель «Кадиллак» с 2026 года дебютирует в Формуле-1 в партнёрстве с «Андретти». Для первого сезона команда пригласила опытных пилотов – мексиканца Серхио Переса, ранее выступавшего за «Ред Булл», и финна Валттери Боттаса, выступавшего за «Мерседес» и «Кик-Заубер». Решение связано с новым техническим регламентом, который вступит в силу в 2026 году и требует от команд адаптации с первых гонок.