Албон: стабильность «Уильямса» позволила отказаться от рискованных стратегий

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что прогресс команды в сезоне-2025 изменил её подход к гонкам. Теперь коллективу больше не приходится идти на рискованные шаги ради очков.

«Сезон не похож на другие, когда приходилось рисковать, выбирать другую стратегию, чтобы заработать очки. И это приятно: мы стабильно конкурентоспособны, не нужно глупо рисковать», – приводит слова Албона Autosport.

В 2025 году «Уильямс» совершил заметный рывок вперёд: команда набрала больше очков, чем за три предыдущих сезона, вместе взятые. Лучший результат сезона – три пятых места, включая Гран-при Австралии, где Албон принёс команде очки, необходимые для удержания позиции в Кубке конструкторов. На сегодняшний день «Уильямс» уверенно удерживает пятую строчку Кубка конструкторов, опережая ближайшего соперника, «Астон Мартин», на 18 очков.