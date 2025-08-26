Джолион Палмер: Цунода может остаться в «Ред Булл» в 2026 году

Бывший пилот Формулы‑1 и эксперт сайта F1 Джолион Палмер заявил, что у Юки Цуноды есть шансы продолжить карьеру в «Ред Булл» в 2026 году, несмотря на текущие трудности. По его словам, важную роль в этом сыграли смена руководства команды и приход Лорана Мекиса.

«Смена руководства в «Ред Булл» сильно помогла Цуноде. Уже в Спа ему неожиданно предоставили обновлённое днище прямо перед квалификацией — такого не было в эру Хорнера. Лоран Мекис гораздо больше верит в Юки и хочет, чтобы он выступал лучше. Это лучший шанс сохранить место на следующий год. Если «Ред Булл» от него откажется, трудно представить, где он сможет найти другой кокпит», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

Палмер также отметил конкуренцию со стороны молодых пилотов команды «Рейсинг Буллз» — Исаака Хаджара и Лиама Лоусона. Он считает, что Лоусона не вернут в «Ред Булл» после двух гонок в начале сезона, а Хаджар, хоть и выступает хорошо, наверняка проведёт ещё один год в младшей команде. Эксперт подчеркнул, что новый подход Мекиса отличается от стратегии Хорнера: теперь команда ориентируется на две конкурентоспособные машины, а не ставит всё на Макса Ферстаппена.