Попов — о гонщиках «Кадиллака»: кто из знаменитых вторых пилотов будет первым?

Популярный российский комментатор Алексей Попов отреагировал на объявление команды Формулы-1 «Кадиллак» о подписании контрактов с мексиканским гонщиком Серхио Пересом и представителем Финляндии Валттери Боттасом.

«Это, конечно, не сюрприз, но сомнения всё же оставались. Теперь — официально — «Кадиллак» выбирает опыт. Валттери Боттас и Чеко Перес. Кто из знаменитых вторых пилотов будет первым?» — написал Алексей в своём телеграм-канале.

«Кадиллак» дебютирует в «Королевских гонках» в сезоне-2026, став 11-м коллективом на стартовой решётке. Боттас на данный момент является резервным пилотом «Мерседеса». Последней командой Переса был «Ред Булл», из которого он ушёл в 2024-м.