Бакстон назвал систему суперлицензий в Ф-1 «идиотской» и предложил пересмотр очков

Бакстон назвал систему суперлицензий в Ф-1 «идиотской» и предложил пересмотр очков
Комментарии

Комментатор IndyCar Уилл Бакстон раскритиковал существующую систему получения суперлицензий для Формулы-1. По его мнению, она требует кардинальной переработки, особенно в части начисления очков гонщикам из американской серии.

«Я говорил это тысячу раз. Система суперлицензий для Ф-1 – идиотская рефлекторная реакция на неотвратимое восхождение таланта, который оказался великим на все времена. Если она сохранится, нужен радикальный пересмотр – особенно это касается очков для «Индикара», – написал Бакстон на своей странице в социальной сети.

Сейчас попасть из Ф-2 в Ф-1 проще, чем из «Индикара»: необходимые для суперлицензии 40 баллов получают первые три призёра Ф-2, тогда как в американской серии – только чемпион.

Гонщик чуть не убил себя и соперника: пугающая авария в Формуле-2
Гонщик чуть не убил себя и соперника: пугающая авария в Формуле-2
