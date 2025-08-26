Скидки
Алан Джонс: Пиастри психологически сильнее Норриса в борьбе за титул

Комментарии

Чемпион Формулы-1 1980 года Алан Джонс оценил выступления пилота «Макларена» Оскара Пиастри. По его словам, австралиец обладает всеми качествами для успеха в чемпионате и выглядит психологически устойчивее своего напарника Ландо Норриса.

«У него есть все качества, которые необходимы для того, чтобы стать успешным в Формуле-1. Он доказал это в Формуле-3 и Формуле-2, а теперь лидирует в чемпионате мира. Есть гонщики, которым больше нравится время вне трассы, но Оскар сосредоточен на цели и сделает всё, чтобы выиграть гонку. В этом его сила», — приводит слова Джонса Sport.de.

24-летний Оскар Пиастри в сезоне-2025 лидирует в личном зачёте чемпионата мира после 14 этапов из 24. Его преимущество над Ландо Норрисом составляет девять очков.

