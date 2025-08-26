В РАФ отреагировали на иск к Формуле-1 от организаторов Гран-при России

Вице-президент Российской автомобильной федерации и депутат Госдумы Антон Немкин прокомментировал поданный компанией «Росгонки» иск к Формуле-1. Поводом стало расторжение контракта на проведение Гран-при России в 2022 году.

«В 2022 году промоутер Формулы-1 компания Liberty Media в одностороннем порядке расторгла договор на проведение Гран-при России. Организаторы гонок ежегодно выплачивают Формуле-1 большие суммы за право проведения своего этапа, и часть взноса за 2022 год была уплачена, в то время как гонка не состоялась. Прикрываясь политикой, Liberty Media нарушил контракт и должен вернуть эти деньги в полном размере. Они могут пойти на развитие автоспорта в России», — сказал Немкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Контракт на проведение Гран-при России был заключён до 2025 года, гонка проходила с 2014 по 2021 год в Сочи. В 2022-м этап был отменён после начала специальной военной операции. Тогда же было объявлено, что Россия исключена из календаря Формулы-1 на последующие сезоны.