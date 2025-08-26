Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В РАФ отреагировали на иск к Формуле-1 от организаторов Гран-при России

В РАФ отреагировали на иск к Формуле-1 от организаторов Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Российской автомобильной федерации и депутат Госдумы Антон Немкин прокомментировал поданный компанией «Росгонки» иск к Формуле-1. Поводом стало расторжение контракта на проведение Гран-при России в 2022 году.

«В 2022 году промоутер Формулы-1 компания Liberty Media в одностороннем порядке расторгла договор на проведение Гран-при России. Организаторы гонок ежегодно выплачивают Формуле-1 большие суммы за право проведения своего этапа, и часть взноса за 2022 год была уплачена, в то время как гонка не состоялась. Прикрываясь политикой, Liberty Media нарушил контракт и должен вернуть эти деньги в полном размере. Они могут пойти на развитие автоспорта в России», — сказал Немкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Контракт на проведение Гран-при России был заключён до 2025 года, гонка проходила с 2014 по 2021 год в Сочи. В 2022-м этап был отменён после начала специальной военной операции. Тогда же было объявлено, что Россия исключена из календаря Формулы-1 на последующие сезоны.

Материалы по теме
Компания «Росгонки» требует у Ф-1 почти $ 70 млн из-за отмены ГП России — The Telegraph
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android