Джонатан Уитли: заслуги Хорнера в успехах «Ред Булл» уже невозможно оспорить

Бывший спортивный директор «Ред Булл», а ныне руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли рассказал о работе с Кристианом Хорнером и отметил его роль в достижениях команды.

«Оглядываясь назад на 19 лет, проведённых в «Ред Булл», я могу сказать, что это был потрясающий опыт. Посмотрите, чего команда добилась благодаря Кристиану Хорнеру и его лидерским качествам. Это выдающиеся результаты, и никто уже не сможет их оспорить. Как команда мы добились многого», — приводит слова Уитли GP Blog.

Уитли работал в «Ред Булл» с 2006 года и в течение 19 лет занимал должность спортивного директора. За это время команда выиграла 14 чемпионских титулов в Формуле-1.