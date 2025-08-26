Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джонатан Уитли: заслуги Хорнера в успехах «Ред Булл» уже невозможно оспорить

Джонатан Уитли: заслуги Хорнера в успехах «Ред Булл» уже невозможно оспорить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Ред Булл», а ныне руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли рассказал о работе с Кристианом Хорнером и отметил его роль в достижениях команды.

«Оглядываясь назад на 19 лет, проведённых в «Ред Булл», я могу сказать, что это был потрясающий опыт. Посмотрите, чего команда добилась благодаря Кристиану Хорнеру и его лидерским качествам. Это выдающиеся результаты, и никто уже не сможет их оспорить. Как команда мы добились многого», — приводит слова Уитли GP Blog.

Уитли работал в «Ред Булл» с 2006 года и в течение 19 лет занимал должность спортивного директора. За это время команда выиграла 14 чемпионских титулов в Формуле-1.

Материалы по теме
«Кадиллак» отреагировал на слух о переговорах с Кристианом Хорнером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android