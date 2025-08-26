Скидки
Перес заявил, что ему нечего доказывать после ухода из «Ред Булл»

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который в 2026 году вернётся в Формулу-1 с командой «Кадиллак», прокомментировал свое прошлое в австрийской команде и сравнил свои результаты с показателями напарников Макса Ферстаппена.

«Мне кажется, доказывать мне нечего. Не только из-за нынешних пилотов или тех, кто пришёл после меня, но и до этого. Все забывают, что это очень трудное место: нужно постоянно адаптироваться и сохранять психологическую устойчивость. Это уникальный вызов. Не считаю, что мне нужно что-либо доказывать — посмотрите, сколько очков они набрали. Где-то пять за весь сезон», — приводит слова Переса Autosport.

Перес покинул «Ред Булл» в конце 2024 года, несмотря на продлённый контракт. В сезоне-2025 место рядом с Ферстаппеном поочередно занимали Лиам Лоусон и Юки Цунода, набравшие вместе лишь семь очков. В августе 2025 года было объявлено, что Перес вместе с Валттери Боттасом станет основным гонщиком «Кадиллак», который дебютирует в Формуле-1 в 2026 году.

