Марк Маркес: выигрывать каждый уикенд — это ненормально

Пилот «Дукати» Марк Маркес прокомментировал свою победу на Гран-при Венгрии MotoGP. Испанец одержал седьмую двойную победу в сезоне — в спринте и основной гонке — и приблизился к завоеванию девятого чемпионского титула.

«Не буду врать, в Венгрии я чувствовал себя комфортно. Да, в первых двух поворотах всё прошло неидеально, но после этого я нашёл хороший ритм. Постепенно прогрел заднюю покрышку, а затем стал наращивать темп. На трассе я был стабилен, выбирал правильные траектории. Но выигрывать каждый Гран-при и каждый спринт — это ненормально. Когда-нибудь появится пилот быстрее нас, и тогда будет важно взять второе или третье место и сохранить очки для чемпионата», — приводит слова Маркеса Motosport Week.

В этом сезоне испанский гонщик одержал победу в 13 из 14 этапов MotoGP и уверенно лидирует в общем зачёте. На новой трассе «Балатон-парк» в Венгрии Маркес выиграл основную гонку с более чем четырёхсекундным преимуществом.

