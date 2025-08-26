Скидки
Джолион Палмер: «Мерседес» превращается в команду одного гонщика

Джолион Палмер: «Мерседес» превращается в команду одного гонщика
Бывший гонщик Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер отметил, что Джордж Расселл демонстрирует стабильные результаты, тогда как новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли испытывает трудности. Эксперт считает, что команде необходимо помочь Антонелли адаптироваться, чтобы бороться с «Феррари» в чемпионате.

«Считаю, Расселл в данный момент выступает на невероятно высоком уровне. «Мерседес» становится командой одного гонщика – у Антонелли проблемы. Необходимо помочь Антонелли разобраться, чтобы постараться обойти «Феррари» в чемпионате. Повторяется одна и та же история: команде надо понять, что заставляет машину работать. Мы постоянно слышим о погоде. В Зандворте будет прохладнее, если это что-то значит – хотя связь между холодной погодой и победами «Мерседеса» тоже неидеальная. Время от времени случаются проблески. Ещё с 2022 года у команды происходят такие моменты, и ты думаешь: «Она справилась, поняла машину. «Мерседес» наконец вернулся». И что бы вы думали – там всё ещё не разобрались, что творится с болидом», – сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

