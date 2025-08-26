Скидки
Дэвидсон: Цунода и Лоусон выглядят второсортными гонщиками, хотя таковыми не являются

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон прокомментировал трудности, с которыми столкнулись Юки Цунода и Лиам Лоусон в команде «Ред Булл». По его словам, даже опытным гонщикам сложно полностью раскрыть потенциал машины, которую удаётся контролировать только Максу Ферстаппену.

«Юки сейчас попал в тот же цикл, в котором в «Ред Булл» ранее оказался Лиам Лоусон, и будет интересно посмотреть, сможет ли Лоран Мекис протянуть ему руку помощи и дать ему возможность быть тем пилотом, которым он является. Очевидно, что болидом «Ред Булл» очень трудно управлять. При этом Максу Ферстаппену удаётся справляться с этими проблемами, да и то не со всеми. Он находит скорость там, где другие этого сделать не могут, и выжимает из машины предельные возможности, при этом не выходя за грань.

Другие пилоты так не могут – они либо выходят за эту грань, либо не доходят до неё, а машине это не нравится. Мне было бы интересно посмотреть, что бы случилось, если бы Макс стал напарником Юки в «Рейсинг Буллз». Может быть, тогда разница между ними не была бы столь велика. Но вот за рулём крайне чувствительного болида «Ред Булл» и Юки, и Лиам выглядят на фоне Макса второсортными гонщиками, хотя таковыми не являются», – приводит слова Дэвидсона racingnews365.

Журналист назвал двух пилотов, которых бы взял в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
