Лоусон: Мекис — очень хороший руководитель, на каждый уикенд приезжает раньше всех

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон из команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» комплиментарно отозвался о руководителе «Ред Булл» Лоране Мекисе, ранее работавшем с Лиамом.

«Присутствие Лорана было очень, очень приятным, но он по-прежнему хорошо вписывается в семью «Ред Булл». Что касается Алана [Пермейна], то он, очевидно, работает в команде уже пару лет, и я думаю, что он очень хорошо подходит на эту должность, у него хорошие отношения со всеми, и он также очень мотивирован поддерживать и развивать то, чего смог достичь Лоран.

Лоран и правда был очень хорош в руководстве команды и в том, чтобы все были вокруг него с высокой мотивацией и трудовой этикой. Он работал очень, очень усердно. Он всегда здесь [в паддоке Формулы-1] по четвергам, в каждый гоночный уикенд. Он, вероятно, один из первых, кто приезжает, и очень важно показать это всем в команде. Поэтому я просто уверен, что он будет хорошо работать [в «Ред Булл»], если ему доверят выполнять работу, с которой он очень хорошо справляется», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.