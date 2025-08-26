Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон: Мекис — очень хороший руководитель, на каждый уикенд приезжает раньше всех

Лоусон: Мекис — очень хороший руководитель, на каждый уикенд приезжает раньше всех
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон из команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» комплиментарно отозвался о руководителе «Ред Булл» Лоране Мекисе, ранее работавшем с Лиамом.

«Присутствие Лорана было очень, очень приятным, но он по-прежнему хорошо вписывается в семью «Ред Булл». Что касается Алана [Пермейна], то он, очевидно, работает в команде уже пару лет, и я думаю, что он очень хорошо подходит на эту должность, у него хорошие отношения со всеми, и он также очень мотивирован поддерживать и развивать то, чего смог достичь Лоран.

Лоран и правда был очень хорош в руководстве команды и в том, чтобы все были вокруг него с высокой мотивацией и трудовой этикой. Он работал очень, очень усердно. Он всегда здесь [в паддоке Формулы-1] по четвергам, в каждый гоночный уикенд. Он, вероятно, один из первых, кто приезжает, и очень важно показать это всем в команде. Поэтому я просто уверен, что он будет хорошо работать [в «Ред Булл»], если ему доверят выполнять работу, с которой он очень хорошо справляется», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Мекис — о руководителях команд: должны снизить свои перспективы ради будущего Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android