Чип Ганасси исключил переход Алекса Палоу в «Ред Булл» на 2026 год

Во время зум-конференции Чип Ганасси сообщил, что Алекс Палоу продолжит выступления в «Индикаре» и не перейдёт в Формулу-1 ради контракта с «Ред Булл».

«У нас нет других ожиданий. У Алекса была возможность уйти, но он не воспользовался ею», — приводит слова Ганасси инсайдер Маршалл Пруэтт.

Алекс Палоу — испанский автогонщик, четырёхкратный чемпион «Индикар» (2021, 2023, 2024, 2025). Выступает за команду «Чип Ганасси Рейсинг» с 2021 года. В 2025 году Палоу впервые в карьере победил на «500 милях Индианаполиса». Попытка перейти в Формулу-1 через «Макларен» в 2022 году закончилась юридическим конфликтом, после чего он остался в «Чип Ганасси Рейсинг».