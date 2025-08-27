Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чип Ганасси исключил переход Алекса Палоу в «Ред Булл» на 2026 год

Чип Ганасси исключил переход Алекса Палоу в «Ред Булл» на 2026 год
Комментарии

Во время зум-конференции Чип Ганасси сообщил, что Алекс Палоу продолжит выступления в «Индикаре» и не перейдёт в Формулу-1 ради контракта с «Ред Булл».

«У нас нет других ожиданий. У Алекса была возможность уйти, но он не воспользовался ею», — приводит слова Ганасси инсайдер Маршалл Пруэтт.

Алекс Палоу — испанский автогонщик, четырёхкратный чемпион «Индикар» (2021, 2023, 2024, 2025). Выступает за команду «Чип Ганасси Рейсинг» с 2021 года. В 2025 году Палоу впервые в карьере победил на «500 милях Индианаполиса». Попытка перейти в Формулу-1 через «Макларен» в 2022 году закончилась юридическим конфликтом, после чего он остался в «Чип Ганасси Рейсинг».

Материалы по теме
Напарником Ферстаппена станет чемпион IndyCar?! Но нужна ли ему Формула-1…
Напарником Ферстаппена станет чемпион IndyCar?! Но нужна ли ему Формула-1…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android