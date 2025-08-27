В «Рейсинг Буллз» высказались о Хаджаре на фоне слухов о переходе в «Ред Булл»

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о будущем франко-алжирского гонщика команды Исака Хаджара.

«Конечно, после летней паузы начнутся обсуждения насчёт следующего сезона. Но, честно говоря, в 2025-м мы все хотим сохранить спокойствие и, если говорить об Исаке, дать ему шанс вырасти, научиться чему-то новому», — приводит слова Байера Racingnews365.

Хаджар дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2025 после того, как занял второе место в личном зачёте Формулы-2 в 2024 году. После 14 этапов занимает 13-е место, имея на своём счету 22 очка. «Рейсинг Буллз» на восьмой строчке в Кубке конструкторов с 45 баллами.