Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор раскритиковал решение «Кадиллака» по пилотам на сезон-2026

Уиндзор раскритиковал решение «Кадиллака» по пилотам на сезон-2026
Комментарии

Известный журналист Питер Уиндзор раскритиковал руководство команды Формулы-1 «Кадиллак» за выбор на роль боевых пилотов мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса.

«Это невероятно скучный выбор и немного разочаровывающий. Они думают, что два победителя Гран-при придадут команде авторитет, или что их опыт поможет сделать машину конкурентоспособной. На самом деле это не так. Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло перешли из «Феррари» в «Уильямс», но это не изменило результатов, они не инженеры и могут действовать только в рамках того, какой машиной управляют», — приводит слова Уиндзора GPBlog.

Материалы по теме
Уиндзор: Леклер делает то же, что и Ферстаппен, но с пульсом на 30 ударов выше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android