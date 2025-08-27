Уиндзор раскритиковал решение «Кадиллака» по пилотам на сезон-2026

Известный журналист Питер Уиндзор раскритиковал руководство команды Формулы-1 «Кадиллак» за выбор на роль боевых пилотов мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса.

«Это невероятно скучный выбор и немного разочаровывающий. Они думают, что два победителя Гран-при придадут команде авторитет, или что их опыт поможет сделать машину конкурентоспособной. На самом деле это не так. Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло перешли из «Феррари» в «Уильямс», но это не изменило результатов, они не инженеры и могут действовать только в рамках того, какой машиной управляют», — приводит слова Уиндзора GPBlog.