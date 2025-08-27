Стало известно, с чем может быть связан иск «Росгонок» против Формулы-1 почти на $ 70 млн

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки» могла подать иск против Формулы-1 по причине того, что часть из запрашиваемой суммы компании необходимо вернуть или списать. Об этом информирует «Коммерсант» со ссылкой на источник в российском автоспортивном сообществе. Отмечается, что большая часть из заплаченных за организацию гонок были взяты из бюджета.

«До 90% означенных средств – де-факто бюджетные, и за них нужно отчитаться», — сообщил источник.

По сведениям источника, «Росгонки» направили иск в суд, чтобы добиться ясности по этому вопросу. По итогам разбирательств деньги либо вернут, либо появятся основания для их списания.

Напомним, ранее The Telegraph сообщало, что компания «Росгонки» направила иск в Высокий суд Лондона (Великобритания) по вопросу взыскания с руководства Формулы-1 долга из-за отмены российского этапа чемпионата. По сведениям издания, российская сторона требует £ 50 млн (около $ 67,5 млн).

