Дэвид Култхард вынес вердикт по составу пилотов команды Формулы-1 «Кадиллак»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард поделился мнением о составе пилотов команды «Кадиллак». Ранее пресс-служба американской команды сообщила о подписании контракта с мексиканцем Серхио Пересом и финном Валттери Боттасом.

«Идеальный состав гонщиков», — написал шотландский аналитик в комментариях к посту «Кадиллака» в социальных сетях.

Напомним, гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.

Ранее известный журналист Питер Уиндзор раскритиковал руководство «Кадиллака» за выбор на роль боевых пилотов Переса и Боттаса.

