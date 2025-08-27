Скидки
Кими Антонелли обратился к Боттасу, перешедшему в команду Ф-1 «Кадиллак»

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поздравил резервиста немецкой команды Валттери Боттаса с переходом в «Кадиллак». Боевым пилотом американской команды финский спортсмен станет в следующем сезоне Форулы-1.

«Поздравляю, приятель, и желаю удачи! А пока давай будем продолжать сражаться до конца года», — написал Кими Антонелли на своей странице в социальных сетях.

25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года. Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

Дэвид Култхард вынес вердикт по составу пилотов команды Формулы-1 «Кадиллак»

