Фото: гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли показал, как отпраздновал 19-летие

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как отпраздновал день рождения. 25 августа итальянцу исполнилось 19 лет.

«Всем большое спасибо за поздравления!» — написал Кими Антонелли.

Фото: Из личного архива Андреа Кими Антонелли

В настоящий момент итальянский спортсмен занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе Кими Антонелли 64 очка. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 284 балла.

Ранее Антонелли обратился к Валттери Боттасу, перешедшему в команду «Кадиллак».

