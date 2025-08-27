Промоутер Гран-при России сделал заявление о подаче иска против Формулы-1 в суд Лондона

Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Ирина Аурениус дала комментарий по поводу подачи иска в Высокий суд Лондона (Великобритания) по вопросу взыскания с руководства Формулы-1 долга из-за отмены российского этапа чемпионата. Ранее в британской прессе сообщалось, что российская сторона требует £ 50 млн (около $ 67,5 млн).

«АНО «РОСГОНКИ» подтверждает подачу иска против Формулы-1. Урегулировать спор в досудебном порядке у сторон не получилось. Подробности иска, включая возможные сроки рассмотрения, сумму, на данном этапе комментировать не готовы.

Формула-1 подтверждает задолженность перед АНО «РОСГОНКИ», но продолжает удерживать средства, ссылаясь на санкции. Действий для добросовестного возврата задолженности Формула-1 не предпринимает, в связи с чем было принято решение добиваться возврата денежных средств через судебно-правовую систему Великобритании.

Так как иск уже подан, то дальнейшее прямое общение с Формулой-1 как вариант решения вопроса мы не рассматриваем. Реакция Формулы-1 не представляет никакого интереса», — ответила Аурениус на запрос «Чемпионата».

