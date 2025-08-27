Херта объяснил, почему не опровергает слух про переход в Ф-2 ради места в «Кадиллаке»

Американский гонщик команды IndyCar «Андретти» Колтон Херта рассказал, почему не опровергает слухи о переходе в Формулу-2 ради места в «Кадиллаке».

К настоящему моменту Колтон занимает восьмое место в личном зачёте IndyCar за два этапа до окончания сезона, что почти не оставляет ему шансов заработать суперлицензию Формулы-1. В случае перехода в Формулу-2 25-летний спортсмен сможет гораздо легче заработать оставшиеся баллы и параллельно адаптироваться к трассам Формулы-1.

«Честно говоря, у меня нет никаких комментариев по этому поводу. Почему я не опровергаю эти спекуляции? Да, действительно, но ведь это заставляет людей больше говорить обо мне. Возможно, даже немного повышает мои акции», — приводит слова Херты AP News.

