Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» после летнего перерыва

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от команды на заключительном этапе нынешнего сезона Формулы-1.

«Мы готовы вернуться к гонкам в эти выходные с Зандворте. Мы начинаем путь к окончанию сезона и текущего регламента, настроенные выступить сильно. Впереди десять напряжённых гонок, в которых мы будем бороться за второе место в Кубке конструкторов и параллельно настраиваться на 2026 год. Несмотря на то что мы не вносили существенных изменений в машину этого года, прогресс в Венгрии даёт нам хорошую основу для работы», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме Джолион Палмер: «Мерседес» превращается в команду одного гонщика

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1