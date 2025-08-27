Скидки
Главная Авто Новости

Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» после летнего перерыва

Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» после летнего перерыва
Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от команды на заключительном этапе нынешнего сезона Формулы-1.

«Мы готовы вернуться к гонкам в эти выходные с Зандворте. Мы начинаем путь к окончанию сезона и текущего регламента, настроенные выступить сильно. Впереди десять напряжённых гонок, в которых мы будем бороться за второе место в Кубке конструкторов и параллельно настраиваться на 2026 год. Несмотря на то что мы не вносили существенных изменений в машину этого года, прогресс в Венгрии даёт нам хорошую основу для работы», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

