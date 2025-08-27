Экс-инженер Сайнса назвал условие, при котором Леклер покинет «Феррари»

Бывший инженер Карлоса Сайнса в «Феррари» Франческо Сигарини поделился мнением о монегаске Шарле Леклере.

«Если Шарль вдруг поймёт, что связи, которая у него когда-то была, больше нет, в определённый момент ему придётся уйти. Но я не думаю, что на данный момент ситуация выглядит таким образом. У него большие амбиции — завоевать титул чемпиона вместе с «Феррари». Это тот путь, по которому он хотел пойти. Это его выбор», — приводит слова Сигарини Formula1.it.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена», на счету которого 284 балла.

Материалы по теме Эксперт: многие в «Феррари» были бы рады возвращению Карлоса Сайнса

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»: