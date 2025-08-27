Скидки
Менеджер Алекса Палоу отреагировал на слух о возможном переходе пилота в «Ред Булл»

Роджер Ясукава, менеджер испанского пилота IndyCar Алекса Палоу, прокомментировал слух, согласно которому его клиент может перейти в команду Формулы-1 «Ред Булл». Ранее в СМИ сообщалось, что коллектив из Австрии якобы выразил заинтересованность в подписании контракта с испанцем, чтобы сделать его напарником нидерландца Макса Ферстаппена.

«Я не связывался ни с одной командой Формулы-1 по поводу Алекса», — приводит слова менеджера гонщика PlanetF1.

В настоящий момент напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» является Юки Цунода.

Ранее владелец команды Палоу в IndyCar Чип Ганасси исключил переход гонщика в «Ред Булл» на 2026 год.

Чип Ганасси исключил переход Алекса Палоу в «Ред Булл» на 2026 год

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне:

