Четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от домашнего Гран-при Нидерландов, который пройдет с 29 по 31 августа в Зандворте.

«Летний перерыв удался, я расслабился и провёл время с семьёй и друзьями. Здорово перезарядиться, мы сразу же отправляемся в Зандворт. Это особенная гонка для меня, поскольку она домашняя. Потрясающая атмосфера, мы всегда ощущаем большую поддержку. Проезжать «оранжевое море» в гонке — невероятное чувство, не могу дождаться.

В честь этапа я надену шлем с оранжевым львом и специальные ботинки. Зандворт — трасса старой школы с уникальной конфигурацией и множеством быстрых поворотов. Гонка будет сложной, погода может всё усугубить, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».