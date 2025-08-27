Скидки
Перес высказался о сложностях, с которыми столкнулся за время выступлений в «Ред Булл»

Мексиканский новобранец «Кадиллака» Серхио Перес высказался о сложностях, с которыми он столкнулся во время выступлений в «Ред Булл».

«Всё дело здесь в особой динамике команды «Ред Булл». Конечно, у них есть уникальный талант в лице Макса Ферстаппена. Но второму пилоту крайне сложно хотя бы просто адаптироваться к управлению этим болидом. У них уникальная машина, мне приходилось использовать особый стиль пилотирования, чтобы выжить в эти несколько лет. Но это очень сложно.

Иногда мне удавалось справиться с этим, адаптироваться, но стоило начаться дождю или усилиться ветру, как машина становилась совершенно неуправляемой. После этого ты начинаешь допускать одну ошибку за другой, терять уверенность в своих силах. При этом психологически я был очень устойчив, учитывая, сколько лет я продержался в команде. На меня оказывалось огромное давление, в том числе и благодаря вам, журналистам», — приводит слова Переса Autosport.

