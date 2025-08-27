Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун назвал команду, в которую не стоит переходить Ферстаппену

Экклстоун назвал команду, в которую не стоит переходить Ферстаппену
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что четырёхкратному и действующему чемпиону Формулы-1, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену не стоит задумываться о возможном переходе в «Феррари».

«Если он перейдёт в «Феррари», то это будет означать конец его карьеры. Будем надеяться, что этого не произойдёт. Он всегда сможет превратить хорошую команду в команду-победителя», — приводит слова Экклстоуна GPBlog.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 194 очка. Лидером является «Макларен», на счету которого 559 баллов.

Ранее Экклстоун выразил желание увидеть в календаре «Королевских гонок» ЮАР.

Материалы по теме
Экклстоун назвал страну, которая должна быть включена в календарь Ф-1. Это не Россия
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android