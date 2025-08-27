«Макларен» обзавёлся титульным спонсором на следующий сезон

Транснациональная финансовая корпорация Mastercard стала титульным спонсором команды Формулы-1 «Макларен» с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Таким образом, со следующего сезона команда будет носить название McLaren Mastercard Formula 1 Team.

«Для нас нет никого важнее наших замечательных болельщиков, поэтому я невероятно рад открыть новую главу нашего партнёрства с Mastercard, дав обещание нашей «папайской семье» по всему миру: мы продолжим ставить наших болельщиков на первое место, делать их ещё ближе к команде и предлагать невероятные впечатления. Mastercard — замечательный партнёр, разделяющий нашу страсть и ценности, поэтому их участие в качестве титульного спонсора станет для нас идеальной стартовой площадкой для дальнейшего продвижения», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.

Примечательно, что «Макларен» выступал без титульного спонсора с 2013 года, когда у команды завершилась сделка с мобильным оператором Vodafome.

Что касается Mastercard, то с прошлого сезона компания является партнёром команды, однако не является титульным спонсором.