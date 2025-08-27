В Великобритании представили 925-сильный суперкар на базе Porsche

Британская компания RML Group, занимающаяся модификацией редких моделей и созданием новых автомобилей, представила свой новый проект. Это GT Hypercar, построенный на базе Porsche 911 Turbo S поколения 992.1 и оснащённый обвесом в стиле гоночного Porsche 911 GT1, который победил в «24 часах Ле-Мана» 1998 года.

В RML Group подробно рассказывали о создании машины — ранее она была известна как прототип P39. Этот индекс GT Hypercar получил, поскольку это 39-я модель в истории RML Group.

GT Hypercar Фото: RML Group

Инженеры RML Group полностью переработали шасси 911-й, увеличили колёсную базу и расширили кузов. GT Hypercar также получил активную аэродинамику и подвижный задний спойлер. Двигатель — 3,8-литровая рядная «шестёрка» — доработана Litchfield Motors и вместо штатных 478 кВт (650 л. с.) она выдаёт 680 кВт (925 л. с.).

Тип трансмиссии и скоростные характеристики автомобиля не раскрываются, однако во время работы над прототипом инженеры RML Group заявили о том, что автомобиль проедет круг по «Нордшляйфе» за 6:45, то есть быстрее Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2) — самого быстрого дорожного автомобиля на «Нордшляйфе» за исключением Mercedes-AMG One.

GT Hypercar Фото: RML Group

В общей сложности в RML Group намерены построить 39 таких автомобилей, причём 10 из них будут выпущены в особом исполнении. Цена автомобиля не называется. Публике GT Hypercar будет представлен на Salon Privé, который проходит в эти дни в Бленеймском дворце в Оксфордшире. Там же дебютирует 799-сильный CS800DH на базе Ford Mustang Dark Horse.