Перес прокомментировал сложности, с которыми столкнулся Хэмилтон

Мексиканский новобранец команды Формулы-1 «Кадиллак» Серхио Перес высказался о проблемах, с которыми в «Феррари» столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Нынешняя эта Формулы-1, в которой мы оказались, с её машинами с граунд-эффектом вышла непростой. Это видно в том числе на примере Льюиса Хэмилтона. Он проделал невероятную работу в «Мерседесе», хотя их болид был недостаточно конкурентоспособен. И ему тоже пришлось непросто, потому что он решил сменить команду в конце эры этого регламента, а адаптация к новой машине даётся ему не так просто. Но, конечно, Хэмилтон — фантастический пилот, и он во всём разберётся.

Мы часто видели подобное на примере многих пилотов. Главная задача гонщика — адаптироваться к новой для себя машине, адаптировать стиль пилотажа, и порой на это требуется больше времени, чем обычно. Я всегда довольно быстро привыкал к новой эре болидов, так что машины, построенные по новым правилам, должны мне подойти», — приводит слова Переса Autosport.