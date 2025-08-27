Мик Шумахер: Перес всегда был близок к Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер высказался о новичке команды «Кадиллак» Серхио Пересе.

«Перес не был чемпионом мира, но всегда был близок к Ферстаппену. Он был гонщиком, который поднимался на подиум, он помог Максу завоевать чемпионский титул, сдерживая Льюиса Хэмилтона.

Даже когда Ферстаппен был далеко, он был близок. А прошлый год был очень, очень плохим. А до этого, надо сказать, отрыв значительно увеличился. Сейчас можно утверждать, что да, другие выступили не намного лучше. Но я говорю, что будет интересно узнать, на каком уровне он сейчас», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.

Напомним, ранее сообщалось, что Шумахер также входил в число претендентов на место в американском коллективе.