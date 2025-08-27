Скидки
«Может быть, однажды». Зак Браун высказался о возможности работы с Ферстаппеном

«Может быть, однажды». Зак Браун высказался о возможности работы с Ферстаппеном
Генеральный директор команды «Макларен» Зак Браун высказался о гонщике «Ред Булл», четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Что ж, я бы предпочёл видеть Макса своим напарником в гонках на выносливость. Ведь недавно он тоже продемонстрировал свою скорость на Нордшляйфе под псевдонимом.

Макс — потрясающий гонщик, не зря же он четырёхкратный чемпион. Мне приятно работать со всеми гонщиками в команде «Макларен». А с Максом? Кто знает, может быть, однажды», — приводит слова Зака Брауна GPBlog.

Напомним, в мае 2025 года Ферстаппен провёл тесты на трассе «Нюрбургринг» под псевдонимом Франц Херман.

