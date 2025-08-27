Инсайдер сравнил зарплату Боттаса в «Кадиллаке» и «Мерседесе»

Журналист и инсайдер Ким Иллман рассказал об условиях контракта финского гонщика Валттери Боттаса с «Кадиллаком».

«Люди в Формуле-1 считают, что в «Кадиллаке» он может зарабатывать от $ 8 млн до $ 10 млн. Во-первых, только команда Валттери и команда точно знают, сколько ему платят. Но когда он работал в «Мерседесе», он получал около $ 10 млн в год.

Согласно общему мнению ряда людей из Формулы-1, с которыми я общался, его зарплата в «Кадиллаке» скорее всего будет в том же диапазоне. Это ставит его где-то в середине в таблице крупнейших зарплат пилотов Формулы-1», — сказал Ким Иллман в своём блоге.