Ральф Шумахер высказался о ситуации Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Можно было предсказать, что это займёт время. Хэмилтон оказался в такой ситуации, и можно было предсказать, что это займёт время. Конечно, надежда была — вероятно, в «Феррари» могли думать, что он семикратный чемпион мира и это неспроста. Конечно, это правда, но люди забывают, что мы больше не проводим тесты.

Это меня удивило, и именно поэтому я был поражён реакцией на мои мысли о переходе Льюиса Хэмилтона. Все сразу же впали в истерику, как будто я его как-то критиковал. Но, к сожалению, всё получилось именно так.

Я бы хотел, чтобы всё было иначе, потому что успех Льюиса Хэмилтона в «Феррари» стал бы ещё одним стимулом для Формулы-1, особенно в мире и на американском рынке. Но пока всё сложилось иначе. Согласен с тем, что сказал Фред Вассер, что Хэмилтон ведёт себя неправильно. Честно говоря, всё это для меня как для руководителя команды было бы слишком», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.