Перес рассказал, кто из пилотов первым поздравил его с контрактом с «Кадиллаком»

Мексиканский гонщик Серхио Перес высказался о том, кто из гонщиков первым поздравил его с подписание контракта с «Кадиллаком».

«Я был удивлён, ведь многие гонщики прислали мне сообщения. Кажется, они скучают по мне. Первым был Макс Ферстаппен. Он написал сразу же. Мои товарищи Пьер Гасли и Франко Колапинто оже прислали сообщения, и у нас есть группа, куда они чаще всего отправляют сообщения, поэтому было приятно видеть, что они рады моему возвращению», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.

Напомним, 25 ноября 2024 года Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате мира. Гоночный коллектив из США станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026.