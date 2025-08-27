Скидки
Хаджар: после первого сезона в Ф-2 думал, что уже никогда не смогу попасть в Формулу-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своих выступлениях в Формуле-2.

«Думаю, что талант и скорость от природы были у меня всегда. Я бы не сказал, что за последние года я научился гонять быстрее. Помню, как мой первый сезон в Формуле-2 в составе «Хайтека» обернулся истинным кошмаром. Тогда я думал, что уже никогда не смогу попасть в Формулу-1.

К счастью, у меня была поддержка от Хельмута Марко. Он продолжал верить в меня, дал мне второй шанс. И я им воспользовался. Так что помимо психологической устойчивости – ведь в такой ситуации тебе важно не сдаться, важны и люди, которые тебя окружают. Люди, которые в тебя верят. У меня это было. Вокруг меня были люди, которые в меня верили. Благодаря этому я смог вернуться, – приводит слова Хаджара RacingNews365.

В «Рейсинг Буллз» высказались о Хаджаре на фоне слухов о переходе в «Ред Булл»
