«Не совсем как бабушка». Экс-пилот Формулы-1 — о Хэмилтоне в «Феррари»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Перри Маккарти высказался о ситуации в «Феррари» вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Проблема в том, что квалификация в этом году очень жёсткая, поскольку пелотон очень плотный, так что если вы хоть немного отстанете, то не попадёте в третий сегмент, а это большая проблема.

Посмотрите на характер Льюиса Хэмилтона. Ему уже 40, но у него очень конкурентоспособный настрой, и он знает, что хочет привнести в команду. Поэтому, если что-то не так, он очень расстроен, и особенно расстроен, если чувствует, что дело в нём.

Но в соцсетях оставляют много негативных комментариев о Льюисе из-за отставания в 0,2 секунды от Леклера. Но эти 0,2 секунды на трассе длиной в три мили, так что он не совсем как бабушка», — приводит слова Маккарти RacingNews365.

