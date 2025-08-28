Линдблад высказался о смелости Ферстаппена

Юниор «Ред Булл», пилот Формулы-2 Арвид Линдблад высказался о пилоте австрийской команды, четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Смелость на трассе? Макс Ферстаппен. Он идёт на риск по полной. Он настоящий гонщик: если видит шанс, он им пользуется, и в 9 случаях из 10 ему это удаётся.

Что особенно впечатляет в нём, так это то, что он создаёт возможности. Часто люди ждут, когда что-то произойдёт, и тут же этим пользуются. Он действительно тот парень, который делает неожиданные ходы и сам создаёт такие возможности», — приводит слова Линдблада официальный сайт Формулы-2.