Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Линдблад высказался о смелости Ферстаппена

Линдблад высказался о смелости Ферстаппена
Комментарии

Юниор «Ред Булл», пилот Формулы-2 Арвид Линдблад высказался о пилоте австрийской команды, четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Смелость на трассе? Макс Ферстаппен. Он идёт на риск по полной. Он настоящий гонщик: если видит шанс, он им пользуется, и в 9 случаях из 10 ему это удаётся.

Что особенно впечатляет в нём, так это то, что он создаёт возможности. Часто люди ждут, когда что-то произойдёт, и тут же этим пользуются. Он действительно тот парень, который делает неожиданные ходы и сам создаёт такие возможности», — приводит слова Линдблада официальный сайт Формулы-2.

Материалы по теме
Напарником Ферстаппена станет чемпион IndyCar?! Но нужна ли ему Формула-1…
Напарником Ферстаппена станет чемпион IndyCar?! Но нужна ли ему Формула-1…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android