Уиндзор – о подписании Переса и Боттаса в «Кадиллак»: поистине скучный выбор

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор прокомментировал подписание в американскую команду «Кадиллак» мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса.

«Поистине скучный выбор. Невероятно скучно и в какой-то степени разочаровывающе. О чем они думают? Оу, нужны два парня, которые выигрывали Гран-при, чтобы мы доверились.

Они действительно считают, что большой опыт этих парней это способ сделать технологию конкурентоспособной? Это нонсенс, и мы все это знаем. Сколько раз мы видели, как гонщики, выигрывавшие чемпионаты мира, уходили в команды, потому что у них был опыт? Ален Прост, так много людей…» — приводит слова Уиндзора издание GPblog.