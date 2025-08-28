Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор – о подписании Переса и Боттаса в «Кадиллак»: поистине скучный выбор

Уиндзор – о подписании Переса и Боттаса в «Кадиллак»: поистине скучный выбор
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор прокомментировал подписание в американскую команду «Кадиллак» мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса.

«Поистине скучный выбор. Невероятно скучно и в какой-то степени разочаровывающе. О чем они думают? Оу, нужны два парня, которые выигрывали Гран-при, чтобы мы доверились.

Они действительно считают, что большой опыт этих парней это способ сделать технологию конкурентоспособной? Это нонсенс, и мы все это знаем. Сколько раз мы видели, как гонщики, выигрывавшие чемпионаты мира, уходили в команды, потому что у них был опыт? Ален Прост, так много людей…» — приводит слова Уиндзора издание GPblog.

Материалы по теме
Валттери Боттас прокомментировал подписание контракта с «Кадиллаком»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android